Международный день зубного врача отмечается 6 марта

08:35, 06 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 6 марта, отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача или День дантиста, пишет портал calend.ru.

Выбору даты сегодняшнего праздника послужило одно из изобретений в зубном деле. В 1790 году Джон Гринвуд (John Greenwood), зубной врач из Вашингтона и личный зубной врач Джорджа Вашингтона изобрел стоматологический бор.

Международный день зубного врача изначально отмечался только в США, имея статус национального профессионального праздника. Но с годами традиция поздравлять дантистов в этот день перекинулась далеко за пределы Северной Америки. Одной из первых стран-последовательниц стала Индия.

Сегодня непременными мероприятиями в этот день считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особенное внимание уделяется профилактике детского кариеса.