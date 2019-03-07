Кинопремьеры недели: юбилей «Чужого», супергеройский сольник Marvel и поющая Натали Портман

13:38, 07 марта 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката и отбирает несколько картин, заслуживающих по его мнению наибольшего внимания. Кинопремьеры этой недели: «Чужой» отмечает 40-летие, Бри Ларсон становится супергероем киновселенной Marvel, а Натали Портман – успешной эстрадной певицей.

«Чужой»

Фильм, не нуждающийся ни в каком представлении. Но если вы вдруг до сих пор сидели «в танке», то стоит напомнить и пояснить: «Чужой» - культовая картина 1979 года британского режиссера Ридли Скотта, эталонный sci-fi о враждебных пришельцах-ксеноморфах и случайно обнаруживших их космических дальнобойщиках. В этом году фильм отмечает свое 40-летие и специально к этому значимому событию лента была снова отреставрирована, но уже в новейшем цифровом формате в 4K разрешении, и повторно выпущена в прокат. И даже спустя десятки лет оригинальный «Чужой» способен с той же силой пробудить в зрителях настоящий страх и вызвать неподдельные эмоции от уникальной саспенс-атмосферы в безвоздушном холодном космосе, превосходного саундтрека Джерри Голдсмита и невероятных визуальных спецэффектов, за которые лента удостоилась «Оскара», а исполнявшая в ней главную роль Сигурни Уивер в одночаье стала голливудской звездой.

Поначалу «Чужой» Скотта задумывался еще более мрачным, жестоким и кровавым космическим хоррором, но впоследствии был слегка «смягчен». В итоге этот фильм, которому боялись давать зеленый свет крупные студии, перевернул все представления о жанре и, можно сказать, даже переосмыслил его, запустив после себя целую франшизу. Увидеть эту культовую классику кинофантастики на большом экране и испытать весь ужас вместе с Рипли и ее рыжим котом Джонси – уникальный кино-экспириенс.

Для тех, кто неравнодушен к раннему Ридли Скотту и всех, кто мечтал увидеть оригинального «Чужого» в кино – в ограниченном прокате с 7 марта, в оригинале и с русскими субтитрами.

«Капитан Марвел»

Сольное супергеройское выступление оскароносной Бри Ларсон в киновселенной Marvel, где приглашенный из области инди-фильмов тандем постановщиков в лице Анны Боден и Райана Флека («Полу-Нельсон», «Сахар» и многочисленные сериалы) в чистом виде воспевает феминизм, поскольку изначально Капитаном Марвелом, конечно, значился мужчина. Здесь же создатели решили подойти к экранизации с соблюдением всех современных тенденций в кинематографе и взяли за основу комикс образца 2012 года (автором которого, к слову, была женщина): с враждебной инопланетной расой сталкивается пилот ВВС США Кэрол Дэнверс, которая вскоре обнаруживает в себе немыслимые сверхспособности. Дело остается за малым – сшить яркое трико, причесать волосы и можно отправляться спасать мир.

«Капитан Марвел» возникла вовсе не на пустом месте, как можно было ошибочно предположить, поскольку все фильмы этой киновселенной – это громадный киносериал, эпизоды которого хитро завязаны между собой. Предпосылкой картины является сцена после титров последних «Мстителей», где директор организации Щ.И.Т. Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон), распадаясь на частицы, успевает через «пейджер» позвать на помощь Капитаншу. И, естественно, «Капитан Марвел» - это приквел-мост между лентами: он немного приоткроет сюжет будущих, заключительных «Мстителей», которые должны выйти в прокат в начале мая. Поэтому не стоит спешить на выход из зала после окончания фильма: лучше дождаться традиционных марвеловских сцен после титров. Но ожидать от рядового межсезонного фильма Marvel чего-то сверхъестественного тоже явно не стоит.

Для преданных фанатов Marvel и тех, кто не пропускает в кино ни один блокбастер студии - в прокате с 7 февраля.

«Вокс Люкс»

Вторая режиссерская работа актера Брэйди Корбета, который уже успел отметиться в Венеции как лучший постановщик-дебютант («Детство лидера», 2015). Новая картина Корбета рассказывает о девушке Селесте, которая под впечатлением от пережитого в детстве колумбайна (его устроил в школе одноклассник Селесты), написала песню и резко обрела славу в 1990-е. Спустя 20 лет Селеста уже растит собственную дочь и попутно страдает из-за постоянных скандалов, стараясь не сойти с ума от происходящего вокруг хаоса.

«Вокс Люкс» не столько поверхностная биография выдуманной певицы, сколько красочная и яркая картина об одержимости славой и тонкой грани, которая разделяет личность на эпатажную вымышленную и реальную. Фильм уже успели воспеть критики после премьеры на Веницианском кинофестивале, при этом картина Корбета не увезла с собой ни одной награды, оставшись лишь в претендентах на главный приз. Стоит также отметить, что Натали Портман в ленте в отдельные моменты и вовсе походит на Верку Сердючку.

Для жаждущих посмотреть свежие картины прошедшей Венеции – в прокате с 7 марта.