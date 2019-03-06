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Общество

Псковские пенсионеры досрочно получат пенсии в марте

Псковские пенсионеры досрочно получат пенсии в марте, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Выплатной период пенсий в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца и заканчивается 25 числом. В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она производится досрочно. Это общее правило для Почты России и для банков.

Так как 8, 9, 10 марта являются нерабочими днями, то выплата будет произведена досрочно. С 11 марта пенсии будут доставляться почтовыми отделениями по привычному графику. Финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ будет также произведено в обычные сроки.

На сегодняшний день пенсии и социальные выплаты по линии ПФР 40% пенсионеров и льготников получают через отделения почтовой связи, 60% - через кредитные учреждения. Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности). Подробнее о выборе способа доставки пенсии жители региона могут узнать на сайте ПФР.

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