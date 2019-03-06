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Общество

Увеличить сроки контрактов на содержание дорог предложил глава комитета Псковской области по транспорту

И. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин предложил увеличить сроки контрактов на содержание дорог сначала до 3 лет, а затем – до пяти с половиной. С такой инициативой он выступил на совещании об организации уборки и ремонта дорог Пскова, которое 6 марта провёл губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Борис Ёлкин пояснил, что увеличение срока действия контракта позволит подрядчикам обеспечивать себя техникой, брать ее в лизинг.

Михаил Ведерников согласился, что это будет способствовать экономии. При этом, заметил он, необходимо прописать жесткие требования к выполнению работ, чтобы «все три года не приходилось подрядчика уговаривать содержать дороги». 

Глава администрации Пскова Александр Братчиков согласился с тем, что чем длиннее срок контракта, тем лучше. Он также напомнил, что в настоящее время в городе работают три подрядчика: по Запсковью, по Завеличью и по центру города. Конкурс на новый контракт по уборке города на 2020-2022 годы со всеми дополнительными параметрами, по словам сити-менеджера, планируется запустить до конца лета.

«Давайте на наших регулярных совещаниях этот вопрос обсуждать и предлагать модель не только для Пскова, но и для других муниципалитетов», - сказал Михаил Ведерников. 

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