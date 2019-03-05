Темп прироста банковских вкладов в Псковской области в 2018 году был выше общероссийского

16:31, 06 марта 2019, ПАИ

Темп прироста банковских вкладов в Псковской области в 2018 году был выше общероссийского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения по региону Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Совокупный объем средств, привлеченных банками от юридических и физических лиц Псковской области, составил на 1 января 2019 года 82,3 млрд рублей, что на 12,8% больше, чем на 1 января 2018 года.

По данным Банка России, объем вкладов населения в регионе за 2018 год увеличился на 11,1% и на 1 января 2019 года составил 62,7 млрд рублей. Рост наблюдался как по рублевым вкладам (на 11,3%), так и по валютным (на 7,7%). Доля рублевых накоплений в общем объеме вкладов жителей области за год выросла незначительно и составила 92,5%. Всего на долю вкладов населения в общем объеме привлеченных банками средств в Псковской области приходилось 76,1%.

Объём средств на депозитных счетах юридических лиц увеличился на 11,3% до 8,2 млрд рублей, на счетах индивидуальных предпринимателей - в 1,4 раза до 1,4 млрд рублей.

«На фоне повышения ставок наблюдался приток средств на депозиты. Темп прироста вкладов населения в регионе превысил общероссийский, который за 2018 год составил 9,5%. В тоже время, увеличение объема банковских депозитов юридических лиц сигнализирует о стабилизации их финансового положения и росте инвестиционных ресурсов», - отметил управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Савин.