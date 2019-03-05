Порезавшей собутыльника жительнице Струг Красных грозит до 10 лет тюрьмы

16:33, 06 марта 2019, ПАИ

27-летняя жительница Струг Красных предстанет перед судом по обвинению в нанесении ножевого ранения мужчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

В конце сентября 2018 года в ходе распития спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений обвиняемая ударила ножом в грудь 31-летнего мужчину, причинив тяжкий вред его здоровью.

Уголовное дело направлено в Стругокрасненский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «З» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.