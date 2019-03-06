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Общество

Стругокрасненский СПК «Колос» уберёт строительный мусор по решению суда

Прокуратура Стругокрасненского района обязала СПК «Колос» устранить нарушения земельного и природоохранного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

Установлено, что в нарушение требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 39 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» СПК «Колос» не принял меры по уборке строительного мусора, оставшегося после сноса производственного здания СПК.

В Стругокрасненский районный суд было направлено исковое заявление с требованием обязать СПК выполнить мероприятия по восстановлению природной среды, которое удовлетворено.

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