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Экономика

Псковстат выяснил, как изменились цены на продукты к Масленице

Псковстат выяснил, как изменились цены на продукты к Масленице. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, за период с 12 февраля 2018 года по 4 марта 2019 года - от начала одной масленичной недели до начала другой - больше всего из продуктов для приготовления блинов подорожали сахар-песок и яйца, меньше всего – молоко. Из продуктов, используемых для начинок к блинам, наиболее ощутимо выросли цены на капусту и курицу. При этом отмечено снижение цен на свинину.

Так, сахар-песок в 2018 году стоил 31 рубль 67 копеек за килограмм, в марте 2019 года - 44 рубля 89 копеек за килограмм. Яйца подорожали с 50 рублей 85 копеек до 65 рублей 28 копеек. Цена на пастеризованное молоко выросла с 57 рублей 82 копеек до 59 рублей 44 копеек, на стерилизованное молоко - с 72 рублей 74 копеек до 73 рублей 9 копеек.

Килограмм капусты в 2018 году обходился в 16 рублей, в 2019-м цена выросла до 37 рублей 37 копеек. Килограмм курицы стоил 104 рубля 92 копейки, теперь он обойдется в 136 рублей 37 копеек. Свинина подешевела с 221 рубля до 212 рублей.

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