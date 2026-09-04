Почти 2200 квартир построили в Псковской области за семь месяцев

16:50, 04 сентября 2026, ПАИ

2 177 новых квартир в 11 многоквартирных домах и 988 построенных населением жилых домов возвели с января по июль 2026 года в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 184,1 тысячи квадратных метров.

Объём строительных работ за январь-июль 2026 года сократился на 16,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 13 202,3 миллиона рублей.

В январе-июле 2026 года введено в действие 184,1 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов, что на 12,9 % больше, чем за аналогичный период 2025 года.