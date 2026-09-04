Андрей Козлов назвал блок «Сильная экономика» самым важным в Народной программе

13:49, 04 сентября 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов назвал наиболее близким ему разделом Народной программы блок «Сильная экономика». Особое внимание в нём парламентарий уделяет развитию сельского хозяйства и повышению качества жизни на сельских территориях, сообщили ПАИ в пресс-службе Законодательного Собрания.

По словам Андрея Козлова, выбор этого направления для него связан не только с депутатской работой, но и с личным опытом. Он родился и вырос в Новосокольниках, окончил сельскохозяйственную академию и много лет работал в аграрном секторе. «Для меня это не только сфера депутатской работы, но и значительная часть собственной жизни», – отметил депутат.

Он подчеркнул, что за понятием «агропромышленный комплекс» стоят конкретные люди – механизаторы, животноводы, фермеры, руководители хозяйств и целые семьи, которые живут и работают в сельской местности.

Козлов отметил, что ещё в начале профессиональной деятельности пришёл к выводу: развивать сельское хозяйство отдельно от самих сельских территорий невозможно.

«Людям нужны не только современная техника и меры поддержки, но и хорошие дороги, жильё, школы, медицина, связь», – сказал парламентарий.

Именно поэтому, по его мнению, важно, что Народная программа связывает развитие АПК с повышением качества жизни на селе, укреплением продовольственной безопасности и бережным отношением к природным ресурсам.

«Сильное село – это основа сильной экономики Псковской области», – подчеркнул Андрей Козлов.

По его словам, следующая задача – обеспечить практическую реализацию положений Народной программы: переводить их в конкретные законы и меры поддержки, которые будут приводить к реальным изменениям в жизни жителей региона.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.