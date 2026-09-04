Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Пскове 3 октября

12:00, 04 сентября 2026, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2026» пройдёт в Пскове 3 октября. Распоряжение подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Ежегодно в ярмарке принимают участие фермеры, сельхозпроизводители и ремесленники из разных районов. На торговых рядах можно найти свежие овощи и фрукты, мед, домашние сыры, мясную и молочную продукцию, выпечку, а также саженцы и товары народных промыслов.

Ярмарка не только даёт возможность жителям приобрести качественные местные продукты, но и помогает поддерживать малых производителей в регионе, отметили в пресс-службе.

Организатором ярмарки выступает региональное министерство сельского хозяйства.

В начале осени ярмарки состоятся также в муниципалитетах Псковской области.