Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Промышленное производство выросло в Псковской области

На 0,5 % выросло промышленное производство в Псковской области в январе – июле 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата. В июле 2026 года индекс промышленного производства составил 101,1 % по сравнению с июлем 2025 года.

Скриншот отчёта Псковстата

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 8,9 % в январе – июле 2026 года (в июле 2026 года – на 12,7 % по сравнению с июлем 2025 года).

При этом производство продукции обрабатывающих производств выросло на 0,2 % в январе – июле 2026 года (в июле – на 1,4 %), а добыча полезных ископаемых в июле 2026 года по сравнению с июлем предыдущего года выросла на 23,4 %, в январе – июле 2026 года – 12,5 %.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений сократилась на 3,7 % за январь – июль 2026 года (в июле – на 20,1 % по сравнению с июлем 2025 года).

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>






04 сентября 2026

T2 начал принимать абонентскую плату цифровым рублём
04 сентября 2026

Почти 2200 квартир построили в Псковской области за семь месяцев
04 сентября 2026

Промышленное производство выросло в Псковской области
04 сентября 2026

Производство скота на убой выросло в Псковской области
04 сентября 2026

Вопросы поддержки бизнеса находят отражение в Народной программе – Алексей Севастьянов
04 сентября 2026

Андрей Козлов назвал блок «Сильная экономика» самым важным в Народной программе
04 сентября 2026

Областная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Пскове 3 октября
04 сентября 2026

Средняя зарплата в Псковской области выросла на 12% за полгода

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...