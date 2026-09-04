Промышленное производство выросло в Псковской области

16:25, 04 сентября 2026, ПАИ

На 0,5 % выросло промышленное производство в Псковской области в январе – июле 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата. В июле 2026 года индекс промышленного производства составил 101,1 % по сравнению с июлем 2025 года.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 8,9 % в январе – июле 2026 года (в июле 2026 года – на 12,7 % по сравнению с июлем 2025 года).

При этом производство продукции обрабатывающих производств выросло на 0,2 % в январе – июле 2026 года (в июле – на 1,4 %), а добыча полезных ископаемых в июле 2026 года по сравнению с июлем предыдущего года выросла на 23,4 %, в январе – июле 2026 года – 12,5 %.

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений сократилась на 3,7 % за январь – июль 2026 года (в июле – на 20,1 % по сравнению с июлем 2025 года).