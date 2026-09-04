Вопросы поддержки бизнеса находят отражение в Народной программе – Алексей Севастьянов

13:55, 04 сентября 2026, ПАИ

Как Народная программа помогает псковскому бизнесу развиваться, рассказал депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов по итогам форума и конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», которые прошли в Пскове 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

«Раздел программы, который мне ближе всего, – это «Сильная экономика». И он для меня личный: я региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» и вижу, как эти решения работают на практике. Я регулярно встречаюсь с предпринимателями Псковской области. Обсуждаем налоговую нагрузку, доступ к кредитам, меры поддержки – и эти вопросы находят отражение в деятельности», – отметил он.

Депутат напомнил, что по инициативе «Единой России» в регионе запустили программу «СВОй бизнес» для участников СВО и их семей. Кроме того, в обновлённой Народной программе закрепили снижение административных барьеров, поддержку отечественных производителей и доступное финансирование.

«Для меня важно, чтобы программа была не просто набором пунктов, а работала на местах – давала бизнесу реальные возможности, создавала рабочие места и меняла жизнь в регионе к лучшему», – заключил Алексей Севастьянов.

Народную программу развития региона до 2031 года приняли в Псковской области сегодня, 4 сентября, на форуме и конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

Ранее в московском дворце спорта «Мегаспорт» состоялся второй этап XXIII съезда партии «Единая Россия» с участием президента России Владимира Путина. Ключевым итогом мероприятия стало единогласное утверждение обновлённой Народной программы партии на предстоящие пять лет, а центральной темой выступления главы государства стала консолидация нации перед единым днём голосования в сентябре.