Производство скота на убой выросло в Псковской области

16:07, 04 сентября 2026, ПАИ

263,5 тысячи тонн скота и птицы на убой (в живом весе) произвели в Псковской области в январе – июле 2026 года, что на 0,3 % меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

За семь месяцев этого года также произведено 139,5 тысячи тонн молока (снижение на 0,8 %) и 40,1 миллиона штук яиц (снижение на 16,6 %). В июле 2026 года производство скота и птицы на убой составило 38,4 тысячи тонн, что на 7,3 % больше, чем в июле 2025 года, и на 0,7 % больше, чем в июне 2026 года.

На конец июля 2026 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчётам, составляло 55,1 тысячи голов (коров – 28,4 тысячи, свиней – 1 646,1 тысячи, овец и коз – 17,6 тысячи).

По сравнению с сопоставимой датой 2025 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 4,4 %, коров – на 3,6 %, свиней – на 1 %, овец и коз – на 17,8 %. В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 8,8 % поголовья крупного рогатого скота, 0,1 % свиней, 76,4% овец и коз (на конец июля 2025 года – 9 %, 0,1 % и 79,2 % соответственно).

В сельскохозяйственных организациях на конец июля 2026 года по сравнению с соответствующей датой 2025 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,5 %, коров – на 3,3 %, свиней – на 1 %, овец и коз – на 18,1 %. В январе – июле 2026 года в структуре производства скота и птицы на убой отмечалось увеличение удельного веса производства крупного рогатого скота по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.