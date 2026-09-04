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Общество

Средняя зарплата в Псковской области выросла на 12% за полгода

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Псковской области в январе – июне 2026 года составила 68 519 рублей, что на 12 % превышает уровень аналогичного периода 2025 года. Реальная заработная плата выросла на 5,2 %, сообщается в докладе Псковстата.

Фото: ПАИ

В июне 2026 года средняя зарплата достигла 73 970,9 рубля, увеличившись на 11,6 % по сравнению с июнем 2025 года.

Самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксирован в производстве мебели – 126 398,8 рубля (184,5 % от среднеобластного уровня), в финансовой и страховой деятельности – 103 803,3 рубля (151,5 %), в производстве машин и оборудования – 104 863,5 рубля (153 %). Выше среднеобластного уровня также зарплата в обрабатывающих производствах (80 124,3 рубля), добыче полезных ископаемых (87 539,8 рубля) и сельском хозяйстве (74 908,5 рубля).

Ниже среднеобластного уровня оплачивается труд в сфере административных и сопутствующих услуг (45 132,7 рубля), в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (48 643,3 рубля) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (48 635,8 рубля).

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