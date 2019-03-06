РСПП предложил учредить институт частных приставов

21:09, 06 марта 2019, ПАИ

Взысканиями в пользу компаний и граждан должны заниматься частные приставы, считает комитет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по собственности и судебной системе. В РСПП считают, что необходимо создать институт частных приставов, пишет Коммерсант. Союз намерен в ближайшее время подготовить все необходимые законопроекты.

«Мы как РСПП будем эту инициативу продвигать... Думаю, что теперь нам нужно создать рабочую группу с участием всех заинтересованных сторон с тем, чтобы готовить законодательную инициативу в этой области»,— сообщил на заседании комитета его председатель, член бюро правления РСПП Михаил Фридман (цитата по «Интерфаксу»).

По задумке РСПП сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны взыскивать долги в пользу бюджетов всех уровней или бюджетополучателей, а также обеспечивать исполнение документов неимущественного характера в пользу госструктур. Частным приставам предлагается заниматься взысканиями задолженности юрлиц, алиментов, социальных пособий, а также долгов по зарплате. В ряде случаев РСПП предлагает разрешить взыскателям самим решать, к кому обращаться — к частному или государственному приставу.