Квартира мечты

16:27, 07 марта 2019, ПАИ

Псковское агентство информации расскажет о профессионалах, которые сведут к минимуму потерю нервов при воплощении вашей мечты об идеальной квартире. Мы подробно остановимся на каждом этапе ремонта «с нуля»: от дизайн-проекта до продвинутых систем безопасности. При этом затронем тонкости и нюансы, с которыми сталкивается практически каждый, кто возьмется за это непростое, но увлекательное дело.

Основа основ

Чтобы не сойти с ума на каком-либо этапе ремонта, следует начать с разработки проекта будущего интерьера мечты. В этом вам и поможет компания известного псковского дизайнера Дарьи Будариной – BU.DARI interior design.

Дизайнер сопровождает реализацию проекта от «А» до «Я» и осуществляет за ним авторский надзор. При этом внимание уделяется каждой мелочи. А окончательный вариант дизайн-проекта заранее можно посмотреть в 3D-визуализации. Поверьте, результат вас не разочарует. При этом не важно, сколько у вас денег, если работа будет сделана профессионалом.



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design



Фото: BU.DARI interior design









































Всегда приятно работать с дизайнером, который ответственно подходит к своей работе, технически подкован и понимает, как проект будет реализовываться на практике.

Дарья Бударина также предоставит информацию о том, где найти необходимые для воплощения проекта материалы и даст рекомендации по выбору специалистов, которые смогут реализовать ее идеи.

BU.DARI interior design ждет ваших звонков по телефону: 8 (911) 370-01-54.

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/bu.dari

Instagram: instagram.com/bu.dari_design

Окна в мир

Важная часть ремонта - замена старых окон или недорогих «штатных» конструкций, установленных застройщиком, на более совершенные и современные варианты. В выборе надежных решений вам поможет «Завод Оконная мануфактура», который уже 14 лет успешно работает в нашем регионе (а также в Новгородской и Ленинградской областях).

Обращаясь в офис продаж завода, вы получите профессиональную консультацию по выбору окна и расчету его параметров. Вы все заказываете в одном месте: само изделие, установку «под ключ», сервисное обслуживание.

Изделия «Завода Оконная мануфактура» изготовлены квалифицированными сотрудниками на немецком оборудовании из комплектующих проверенных поставщиков. Кстати, вся продукция завода имеет сертификаты качества. Изделия проходят внутреннюю проверку продукции службой ОТК.

Стоимость стандартного окна в квартиру начинается от 5600 рублей. Завод сотрудничает практически со всеми представленными в регионе банками, так что можно оформить кредит и рассрочку в офисе продаж.

Готовые окна доставляются собственным специализированным транспортом компании. А сервисная служба «Завода Оконная мануфактура» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание клиентов. Гарантия, кстати, до 5 лет.

Также «Завод Оконная мануфактура» поможет в установке жалюзи и рулонных штор, ворот и роллет.

Центральный офис в Пскове: ТК «ПИК60», СТК «Все в дом», улица Юбилейная, 68, 1-й этаж. Телефон: 700-003. Адреса других офисов - здесь.

Сайт: okonman.com

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/okonman (Псков и область).

Двери

После установки окон пора задуматься и о дверях! Псковская дверная фабрика успешно работает на региональном рынке уже больше 18 лет. Все эти годы предприятие продолжает трудиться над тем, чтобы его продукция удовлетворяла покупателей и по цене, и по качеству.

В ассортименте фабрики есть как бюджетные варианты, так и двери для изысканных интерьеров. Цветовые решения удовлетворяют самые разнообразные требования, а в линейке товаров присутствуют двери всех стандартных размеров.

Важно, что Псковская дверная фабрика использует только натуральные экологически чистые материалы (сосна, дуб, бук, натуральный шпон ценных пород дерева) и покрывает их высококачественными полиуретановыми лаками.



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



Фото: Псковская дверная фабрика



















Псковская дверная фабрика постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, разрабатывает новые модели и вносит изменения в старые, чтобы идти в ногу со временем.

Двери фабрики успешно продаются не только в родном Пскове, но и во многих городах России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, а также поставляются на Украину, в Казахстан, Латвию, Литву и Эстонию.

Наличие на складе всех самых популярных моделей позволяет в кратчайшие сроки выполнять заказы клиентов. Также у компании есть собственный магазин, расположенный непосредственно на фабрике.

Связаться с отделом продаж можно по телефону: 8 (8112) 75-12-54. E-mail: pskovdoors@mail.ru.

Время работы фабрики с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00.

Сайт: http://www.pleskovdoor.com/

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/club88444104



Барьер от громких соседей

Никто не застрахован от шумных и надоедливых соседей, поэтому важным этапом ремонта являются отделочные работы с использованием звукоизоляции. Подарить вам и вашим близким спокойный сон поможет псковская компания «Звукозащита», которая работает на этом рынке 10 лет и предлагает самые передовые разработки в области архитектурной акустики — ультрасовременные материалы и профессиональный инжиниринг.

Одно из преимуществ компании – это профессионализм ее специалистов. «Звукозащита» на высоком уровне выполнит звукоизоляцию стен, полов и потолков в квартире, а также звукоизоляцию в формате «комната в комнате». При желании можно даже оборудовать в квартире настоящую репетиционную точку!



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»



Фото: Компания «Звукозащита»







































Услуги по отделке и ремонту квартир предлагаются как «под ключ», так и по отдельным помещениям. Для защиты от шума специалисты компании монтируют многослойные акустические конструкции, разработанные под каждого конкретного клиента. Ведь одинаковых квартир не бывает — впрочем, как и одинаковых соседей.

Монтируемые звукоизоляционные конструкции тщательно подготовлены к чистовой отделке. Последний, лицевой слой большинства систем – гипсокартон Knauf или Gyproc, который шпаклюют и обрабатывают грунтовкой Tikkurila. То есть вы получите поверхность, полностью подготовленную к финишной отделке - поклейке обоев или покраске.

Особое предложение у «Звукозащиты» для новоселов: если ваша квартира в стадии ремонта, и в ней ещё нет мебели и покрытий, это ускорит работу, а вы получите скидку.

Адрес: улица Линейная, 3. Телефон: +7 (8112) 70-04-67.

Сайт: https://www.tiho60.ru/

Страничка в «ВКонтакте»: https://vk.com/tiho60

Обои. Нюансы

Закончив отделочные и звукоизоляционные работы, пора приступать к поклейке обоев. Сотрудники магазина «Муравейник», в котором представлен широкий выбор обоев на разные вкусы, дадут вам самые исчерпывающие консультации на этот счет, а также подскажут нюансы, на которые люди часто не обращают внимание.

А если вы ищите выгодные акции, то они постоянно проходят в «Муравейнике». Благодаря им зачастую можно купить обои в два раза дешевле их первоначальной стоимости. Также предусмотрена доставка обоев по городу.



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»



Фото: Магазин обоев «Муравейник»









































В ассортименте магазина есть и другие товары, которые помогут завершить украшение интерьера: потолочные и напольные плинтусы, настенные и потолочные карнизы и межкомнатные двери.

Магазин обоев «Муравейник» расположен по адресу: улица Леона Поземского, 92, корпус 1. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:30 и до 19:00, в субботу до 17:00, в воскресенье до 16:00.

Небо в доме

Тысячи людей выбирают натяжные потолки из-за их очевидных преимуществ. Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE предоставляет свои услуги уже 10 лет и качественно устанавливает натяжные потолки любой конфигурации в Пскове и области.

В мастерской работает группа молодых специалистов, которых объединяет стремление создать хороший сервис. Они изучают рынок и новые технологии для того, чтобы идти в ногу со временем, предлагать клиентам новинки и внедрять передовые технологии в области применения натяжных потолков.



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE



Фото: Мастерская интерьера и архитектуры ARTHOUSE









































В ARTHOUSE предусмотрены бесплатный выезд на замер специалиста, бесплатные консультации при подборе материалов и комплектующих, светильников и люстр, возможность выбора и установки натяжных потолков любой конфигурации.

Каждый третий квадратный метр стоит всего 1 рубль. Помимо этого компания дает 10 лет гарантии на полотно натяжного потолка и 3 года на конструкции. Также ARTHOUSE предоставляет беспроцентную рассрочку без банков и посредников.

С компанией ARTHOUSE натяжные потолки доступны каждому!

Адрес компании: улица Михайловская, 1. Контактный телефон: 777-500, мобильный телефон: +7 911 370 55 55.

E-mail.: info@myarthouse.ru.

Сайт: http://www.myarthouse.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/arthouse_potolkipskov/

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/pskov_potolki.arthouse

«Почва» под ногами

После потолков пора бы определиться и с полами в квартире. Магазин «Мир покрытий» в Пскове давно и успешно работает в сфере продаж напольных покрытий и товаров для ремонта помещений.

В ассортименте магазина ламинат, линолеум, ковролин, ковровые дорожки, высоковорсные покрытия, ковры, детские ковры, коврики для ванной, краски, плинтуса и пороги, обои и самоклеящаяся пленка, скатерти (клеенка отрезная), мебельная фурнитура, инструменты, сыпучие смеси и клеи, замки и множество мелочей, так необходимых для ремонта. Предусмотрена и доставка товаров, что очень удобно для покупателей.



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



Фото: Магазин «Мир покрытий»



































































Партнерами магазина выступают известные европейские и российские производители. Все необходимое есть в наличии, а посмотреть и выбрать товар можно в каталоге интернет-магазина «Мир покрытий» здесь >>>

«Мир покрытий» уже больше 15 лет предоставляет свои услуги на рынке и персонал магазина накопил большой опыт, позволяющий оказывать грамотные консультации по подбору товаров. А еще его специалисты прошли обучение в лаборатории Tarkett, что позволяет им заниматься укладкой купленных в магазине покрытий с гарантией качества работ.

Вас всегда будут рады видеть в магазинах «Мира покрытий» по адресам: Рижский проспект, 52 (с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00) и улица Юбилейная, 68, ТК «ПИК 60» (с понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00).

Уточнить информацию можно по телефонам: 053, (8112) 57-40-02, 57-40-40, +7 (906) 223-58-39.

Да будет свет!

В магазинах «ЭлектроШок» - самый широкий выбор электрики и освещения в Пскове. А грамотные специалисты помогут вам не потеряться в огромном ассортименте.

«ЭлектроШок» предоставляет широкий выбор люстр, бра, торшеров, спотов, настольных светильников от дешевых до дорогих. В наличии и набирающие в последнее время популярность потолочные управляемые светильники с возможностью изменения яркости и цветовой «температуры».



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»





















































































Есть светильники с встроенной музыкальной колонкой и с возможностью управления со смартфона. Есть трековые системы освещения, в том числе гибкие, с помощью которых можно осветить помещения любых форм. В ассортименте светодиодные настольные светильники, плафоны к люстрам, настольным светильникам и торшерам, соляные светильники.

Также в «ЭлектроШоке» имеется огромный выбор светодиодных ламп фирмы Gauss. А желающие могут приобрести винтажные «лампы Эдисона». А еще в «ЭлектроШоке» широкий выбор светодиодных светильников, - линейные, накладные, встраиваемые, уличные, - и более 500 видов точечных светильников под лампы MR16 и GX53!

Ассортимент светодиодных лент также представлен в диапазоне от «эконом» до «премиум» и «люкс» класса. Найдется и алюминиевый профиль для светодиодной ленты разных форм.



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»



Фото: Магазин «ЭлектроШок»









































Есть мебельные светильники на батарейках, детские ночники, фонари, кабель, провода, аксессуары к ним (коробки, кабель-каналы, соединительные колодки, зажимы, наконечники и многое другое), розетки и выключатели разных расцветок и систем, в том числе бесконтактные, реагирующие «на взмах руки».

Первый магазин «ЭлектроШок» находится на улице Рокоссовского, 2А. Его режим работы: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00. Телефон: 60-73-60.

Второй магазин «ЭлектроШок» расположен на строительном рынке «на Алмазной» в павильоне №20 по адресу: улица Леона Поземского, 92. Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:30 до 19:00, в субботу с 8:30 до 17:00, в воскресенье с 9:00 до 16:00. Телефон: 60-03-90.

E-mail: pskov999@gmail.com

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/elshock

Мир санфаянса

В выборе надежных инженерных систем для квартиры вам поможет магазин «СантехМаркет», в котором в полной мере представлены все элементы, необходимые для их создания: кондиционеры, водонагреватели, котлы отопления, бойлеры, трубы и фитинги, тёплый пол, расширительные баки, насосы, арматура для обвязки систем отопления. А специалисты магазина помогут с подбором оборудования с учетом требований проекта!

При ремонте квартиры необходимо обратить особое внимание на инженерные системы. Одна из важнейших составляющих комфортного пребывания в квартире – это надёжная система водоснабжения и канализации. Ремонт ванной комнаты и санузла начинается с прокладки труб, установки запорно-регулирующей арматуры и дополнительного оборудования фильтрации и учета.

Обычно водопровод и канализация монтируются один раз и на долгие годы. Поэтому необходимо выбирать только проверенных производителей и качественные материалы, ведь любая течь или поломка могут привести к дорогостоящему ремонту. Или, ещё хуже, к сложному демонтажу труб с последующей заменой.

Как правильно сделать разводку труб в квартире? Современная квартира – это не только смеситель в ванной и на кухне, но и стиральная машина, посудомойка, а может и биде или душевая колонна со встраиваемыми смесителями. При прокладке инженерных систем необходимо заранее учесть все точки водоразбора, чтобы для подключения техники к водопроводу и канализации не потребовались сложные переходники и подводки/шланги огромной длины, которые будет не спрятать или, куда хуже, их перегиб или повреждение быстро приведут к течи. Дополнительно стоит сразу установить отсекающие краны, чтобы с удобством можно было отсекать воду для техники, когда она не используется.

С каждым годом всё более популярными становятся встраиваемые смесители. Их основное преимущество – это эстетичный вид, так как все трубы спрятаны в стене. Но чтобы их установить, требуется дополнительно штробить стены и делать ниши. Установка более сложная, но результат определенно радует глаз.

В подаваемой в дома воде часто присутствуют шлаки, окалина и просто песок. Чтобы сберечь вашу технику и сантехнику лучше заранее задуматься об установке магистральных фильтров. Применение магистральных фильтров не сделает водопроводную воду питьевой, но сэкономит вам время и нервы, которые Вы потратите на поиск запасных частей к вышедшим из строя смесителям или их замену.

В вышеперечисленных вопросах лучше обратиться к профессионалам, которые за долгие годы работы определили для себя перечень надёжной продукции и знают, что прослужит долго. Одним из хороших мест в Пскове, где всегда есть надёжная инженерная сантехника, – это магазин «СантехМаркет» на Юбилейной, 42.

Мир санфаянса и бытовой сантехники в настоящее время пестрит изобилием форм, цветов и предложений по организации ванной комнаты и санузла. Выбор настолько велик, что в этом вопросе стоит руководствоваться вашим бюджетом и пожеланиями по внешнему виду. А что на счёт качества?

Общие современные тенденции рынка говорят об одном – происходит удешевление материалов, тем самым и падает качество. Элитные бренды переносят производство в страны с более дешевой рабочей силой и сейчас найти настоящий немецкий или итальянский смеситель становится всё сложнее.

Как тогда сделать правильный выбор? Начните с того, как вы себе представляете интерьер ванной комнаты и санузла. Возможно, вы уже подобрали плитку сами или у вас уже есть дизайн-проект. Тогда время как раз подошло к выбору унитаза, ванны и смесителей.

Помимо классических решений в «СантехМаркет» расскажут и о современных новинках, которые позволяют экономить пространство и повысить функциональность помещений.

В санузле вместо классического напольного унитаза можно установить подвесной унитаз. Для этого в стену монтируется специальная конструкция – инсталляция. Такое решение прячет все инженерные системы за стену и освобождает пол. Интерьер санузла становится лаконичным и прост в уборке.

В ванной комнате вместо классической ванны, особенно, когда мало места, можно установить душевое ограждение с душевой колонной. Душевое ограждение можно установить прямо на пол с плиткой или на специальный душевой поддон. Такое решение добавляет в интерьер современности, а постоять вечерком, не набирая ванну, под тропическим душем просто превосходно.

Отдельно хочется отметить функциональность душевой колонны. Душевая колонна включает в себя ручной душ со шлангом, верхний тропический душ и дополнительно оборудуется краном. Существуют модели душевых колонн с термостатическим смесителем, который никогда не даст ошпарить вас горячей водой, поддерживая заданную температуру.

Чтобы найти качество по лучшей цене в настоящее время необходимо постоянно следить за рынком. Простому обывателю в этом совсем нет необходимости. Поэтому магазин «СантехМаркет» постоянно ищет новых поставщиков и изучает качество элитных и бюджетных брэндов, чтобы предложить наиболее подходящие решения с оптимальным бюджетом каждому покупателю!

Магазин «СантехМаркет» находится по адресу: улица Юбилейная, 42. Режим работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00. Телефон: 29-64-84

Сайт: https://santexmarket.ru

Страница в «ВКонтакте»: https://vk.com/santexmarkt

Мягкий уголок

Чтобы преобразить интерьер установкой мягкой мебели, следует обратить внимание на широкий ассортимент мебельного салона «Версаль». «Версаль» предлагает мебель российских и зарубежных производителей, а также большой выбор предметов интерьера в наличии и на заказ.

Вся мебель фабричная, изготовлена из экологически чистых материалов, сертифицирована и находится на гарантии.

«Версаль» работает с большим количеством фабрик как в России, так и за рубежом: в Италии, Испании, Китае и Малайзии. Большой ассортимент поможет преобразить интерьер любой квартиры.

Благодаря разнообразию используемых материалов, видов отделки, многообразию технологий мягкая мебель, представленная в магазине, удовлетворит эстетические требования любого покупателя.



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»



Фото: Мебельный салон «Версаль»





























Вне зависимости от того, выберите вы в «Версале» недорогой диван эконом-класса или же набор мягкой мебели из элитной кожи, можно утверждать: это будет мягкая мебель высшего качества, созданная по европейским технологиям и отвечающая всем стандартам качества.

За специальными предложениями стоит следить на сайте, они обновляются каждый месяц. Также акции салона озвучиваются в эфире радиостанций Пскова.

Опытные продавцы-консультанты помогут вам подобрать необходимую мебель. Предоставляются услуги по доставке и сборке мебели.

Адрес мебельного салона «Версаль»: улица Труда, 58 (рядом с гипермаркетом «Лента»). Телефон: 79-36-82.

E-mail: dommebeli-versal@mail.ru

Сайт: http://dommebeli-versal.ru/

Эксклюзивный корпус

Обставив «мягкий уголок», пора подумать и о корпусной мебели. Мебельный салон BRASSKI предлагает актуальные решения, которые красивы, эргономичны и функциональны.

С мебельным салоном BRASSKI работают все ведущие дизайнеры Пскова. Ведь в салоне следят за мировыми трендами и первыми привозят самые современные и красивые материалы. А значит, здесь гарантированно можно рассчитывать на эксклюзив.



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI



Фото: Мебельный салон BRASSKI

































































































В BRASSKI изготавливают мебель по индивидуальным проектам, от кухонных гарнитуров, до мебели в детскую, гостиную и прихожую, а большой выбор материалов гарантирует мебель на любой бюджет.

Благодаря фурнитуре лучших мировых производителей на всю продукцию BRASSKI действует гарантия и постгарантийный сервис 2 года.

Мебельный салон BRASSKI расположен по адресу: улица Яна Райниса, 53Е.

Телефон: 70-21-23.

E-mail: brasski@mail.ru.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Сайт: www.brasski.ru

Instagram: instagram.com/brasskirussia

Безопасная квартира

Глубоко выдохнув после всех ремонтных хлопот, пора позаботиться и о безопасности квартиры. Компания «Девятка-Псков» является старейшей фирмой Пскова, занимающейся оснащением квартир, загородных домов, офисов и предприятий системами безопасности – видеонаблюдением, системами контроля доступа, оборудованием дверной автоматики.

Это и современные системы видеонаблюдения с облачными сервисами или без, и цифровая домофония, с возможностью открывать дверь вашей квартиры удаленно, находясь на другом конце света. Есть и системы «Умного дома», благодаря которым вы можете удаленно перекрывать в своем жилище подачу воды или газа, а также задавать разные сценарии работы различного домашнего оборудования.

Специалисты компании «Девятка-Псков» за 22 с лишним года работы на рынке систем безопасности приобрели колоссальный опыт в подборе и установке подобных систем. При этом они идут в ногу со временем, первыми внедряя выходящие на рынок перспективные новинки.



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



Фото: Компания «Девятка-Псков»



















Вы можете бесплатно вызвать специалиста к себе на объект в пределах Псковской области для любой технической консультации. Специалисты компании бесплатно предоставят спецификацию с уже подобранным в оптимальном соотношении цены/качества оборудованием и работами конкретно под вашу задачу. Вам останется только выбрать удобную для вас дату монтажа.

Представители «Девятки-Псков» не только качественно и в срок решат любую техническую задачу, которую вы поставите, но и не бросят вас потом, когда будет необходимо что-то добавить или модернизировать в вашей системе безопасности.

Компания предоставляет клиентам услуги по подбору необходимого оборудования, выбору оптимальных мест его установки, а также по подключению оборудования для наглядной демонстрации его возможностей до монтажа.

Компания «Девятка-Псков» расположена по адресу: Октябрьский проспект, 19А (напротив гостиницы «Октябрьская» во дворе). Телефоны: 29-63-96, 72-10-10.

Сайт: http://9pskov.ru

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