В островском селе Воронцово капитально отремонтируют сельский клуб

16:06, 12 ноября 2026, ПАИ

Оказать содействие в вопросе проведения капитального ремонта помещений Воронцовского сельского клуба в Островском районе попросила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова местная жительница в ходе личного приёма граждан сегодня, 12 ноября. Приём состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ПАИ.

Островичка Светлана Алексеева рассказала, что на базе клуба действуют шесть творческих коллективов, а также клуб выходного дня «Играй-ка» и отделение добровольцев, которые оказывают помощь участникам СВО. Всего клуб обеспечивает досуг 480 человек из села Воронцово и 17 окрестных деревень.

Кроме того, за 2025 год провели 301 мероприятие, которое посетили 4 665 человек, а за девять месяцев 2026 года – 182 мероприятия и 3 082 посетителя.

«Для села с населением менее 500 человек это огромная цифра, и мы очень ценим возможность собираться вместе, но текущие помещения уже не могут справляться с такой нагрузкой», – подчеркнула Светлана Алексеева.

По её словам, в 2015–2016 годах был проведён капитальный ремонт первого этажа, фасада и кровли, а в 2024 году сделали капитальный ремонт зрительного зала. Однако второй этаж закрыт и не используется вообще, а инженерные сети первого этажа уже требуют полной замены.

«Если откроют второй этаж, мы сможем организовать многие новые кружки для детей, которых сейчас не можем принять на первом этаже, потому что есть проблемы. И за счёт ремонта будет обеспечена безопасность здания. Для нас сельский клуб – это не просто стены, а всё-таки сердце нашей малой родины, где мы можем собираться и проводить мероприятия, свой досуг, отдых, просто встречаться. Поддержка региональных властей поможет сохранить очаг культуры в глубинке и даст возможность нам, нашим детям, внукам и гостям нашего села иметь достойное место для отдыха и развития», – сказала местная жительница.

Глава региона отметил, что второй этаж действительно нужно приводить в порядок. «Эти работы обязательно выполним. Контрольный срок – до 1 декабря следующего года. Начинаем готовить конкурсную документацию, чтобы с начала года приступить к работам. Тем более что мы на сезонность не завязаны, там все работы внутри здания», – резюмировал Михаил Ведерников.