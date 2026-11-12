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Общество

Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги кампании 2026 года

Итоговую в этом году рабочую встречу с представителями региональных отделений политических партий проводит избирательная комиссия Псковской области сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги кампании 2026 года
    Фото: ПАИ
  • Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги кампании 2026 года
    Фото: ПАИ
  • Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги кампании 2026 года
    Фото: ПАИ
  • Избирательная комиссия Псковской области подвела итоги кампании 2026 года
    Фото: ПАИ

В ходе встречи подводят итоги избирательной кампании 2026 года. В повестке дня: общие итоги ЕДГ-2026; юридические аспекты кампании и взаимодействие территориальных избирательных комиссий с политическими партиями и кандидатами.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов приветствовал присутствующих: «Традиционно после каждой избирательной кампании мы проводим совещание и обсуждаем вопросы, которые возникли в ходе проведённых мероприятий. Хотим получить обратную связь: как прошли выборы, какие были замечания, на что нужно обратить внимание. В течение года эти предложения и новации планируем внести в законодательство и выходить уже на новый цикл с введёнными изменениями».

Игорь Сопов обратил внимание, что для облизбиркома действительно важно мнение коллег, поэтому необходимо обсудить подготовку к предстоящим кампаниям. Он напомнил, что общая явка на выборы составила 52,75 %, это больше, чем в 2021 году (44,81 %). 49 472 человека проголосовали через ДЭГ (92 % от поданных заявлений – 53 791 человек). Удалось вовлечь большое число молодых людей.

Главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков заметил, что эта избирательная кампания запомнилась очень высокой явкой и малым количеством обращений. «Всё это говорит о высоком уровне организации процесса. Думаю, все это заметили. Нельзя не сказать, что была возможность использовать ДЭГ, голосовать в приграничье, было организовано голосование для маломобильных граждан, шло информирование избирателей», – сказал он.

Отдельно Александр Хлопков отметил работу по популяризации выборов – как, например, детское голосование, которое стало по-настоящему семейным мероприятием. «И это не игровая история, это формирование будущего избирательной системы. Профессионально, прозрачно и с высокой вовлечённостью. Нужно и дальше держать планку», – резюмировал он.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил уверенность, что выборная кампания этого года прошла на достойном уровне и нарушений, которые могли повлиять на что-либо, не было. Омбудсмен также напомнил, что политические права граждан фундаментальны и их обеспечение является важной миссией, а также поблагодарил избирательную комиссию за работу с молодым поколением.

«Общественная палата также очень внимательно подошла к необходимым работам в рамках избирательной кампании. Штаб возобновил работу и на протяжении всего летнего периода активно работал: это были различные видеоконференции, встречи, а также наши коллеги выезжали во все муниципальные образования для подготовки наблюдателей», – заметил председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель общественного штаба по наблюдению на выборах Александр Седунов.

Он добавил, что в этом году было очень много и молодых наблюдателей, взрослых людей: «Но независимо от возрастных качеств, все с интересом относились к наблюдению, к процессу выявления нарушений». Помимо этого, было подписано большое количество соглашений с общественными организациями. «Никаких замечаний в адрес наблюдательного штаба не поступало. Спасибо большое всем, коллеги. Следующий избирательный цикл нужно реализовывать на полученном опыте», – подчеркнул он.

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