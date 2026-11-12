Евгений Шапкин: В Пскове необходимо развивать пешеходную инфраструктуру

14:59, 12 ноября 2026, ПАИ

В Пскове недостаточное количество пешеходных территорий, заявил главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 ноября.

«Давно говорил о том, что это нужно развивать. Но это не просто сделать пешеходную улицу и убрать автомобили, это большое комплексное решение. Оно завязано на автотранспорте, на велосипедном транспорте», – подчеркнул он.

Архитектор обратил внимание, что структура должна быть такой: главный – пешеход, потом велосипед, автобус, такси и только потом автомобиль. «Некоторые города шли к этому 45 лет. Но постепенно делать нужно, это важная и полезная вещь», – резюмировал Евгений Шапкин.