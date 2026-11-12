Ремонт тротуара на улице Мелиораторов завершили в Печорах

15:29, 12 ноября 2026, ПАИ

Работы по ремонту тротуара от начала улицы Мелиораторов до многоквартирного дома № 8а завершили в Печорах. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев в своём канале в мессенджере MAX.

В рамках ремонта спилили деревья, восстановили большой бортовой и малый тротуарный камни, уложили новое асфальтобетонное покрытие площадью 240 квадратных метров.

Участок привели в порядок в рамках муниципального контракта, стоимость которого составила 1,7 млн рублей.