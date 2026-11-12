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Политика

Более 70% жителей Псковской области доверяют облизбиркому – опрос

52,09 % опрошенных жителей Псковской области полностью доверяют избирательной комиссии региона. Об этом стало известно 12 ноября в ходе итоговой рабочей встречи с представителями региональных отделений политических партий, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Ещё 20,53 % из числа прошедших опрос скорее доверяют облизбиркому – итого доверяют 72,62 %. Не доверяют 17,8 %. Это один из наиболее высоких показателей доверия среди институциональных вопросов. Можно говорить о том, что областная избирательная комиссия воспринимается как надёжный институт.

Дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) оказывают доверие 66,21 % опрошенных, а не доверяют – 12,17 %.

Отметим, что избирательная комиссия Псковской области впервые представила подробные результаты масштабного исследования, посвящённого тому, как жители региона воспринимают выборы и оценивают работу избирательной системы.

Участники встречи смогли рассмотреть данные социологического исследования «ЕДГ-2026 – мнение избирателей».

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