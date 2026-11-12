Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукскую школу № 9 капитально отремонтируют в 2027 году

Оказать содействие в вопросе проведения капитального ремонта здания школы № 9 в Великих Луках попросила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова местная жительница в ходе личного приёма граждан сегодня, 12 ноября. Приём состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Обращаясь к главе региона, Наталья Шарикова отметила, что ежегодно силами администрации города, педагогического коллектива и родителей в школе проводился косметический ремонт, однако капремонта здания с момента его постройки в 1950 году не было.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин рассказал, что по инициативе муниципальной администрации школа была включена в заявку на проведение комплексных процедур федерального проекта по модернизации школьной системы образования в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«На 2027 год школа № 9 Великих Лук вошла в перечень тех школ, которые будут поставлены на капитальный ремонт за счёт федерального финансирования. Мы выиграли конкурсную процедуру и сейчас готовим проектно-сметную документацию для выхода на торги», – сказал он.

Фото: ПАИ

По словам главы администрации Великих Лук Андрея Беляева, объём средств на капремонт школы составляет около 133 миллионов рублей. «Мы планируем в декабре объявить конкурс, чтобы сразу после зимних каникул приступить к ремонту. По контракту работы должны завершить до 30 ноября 2027 года, чтобы оставалось время на приёмку», – отметил он.

Михаил Ведерников поручил министру образования держать ремонт школы под личным контролем.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

12 ноября 2026

T2 запускает Лину – первого голосового ассистента на базе генеративного ИИ
12 ноября 2026

Псковская область предложила изменить порядок финансирования лекарств для пациентов с редкими заболеваниями
12 ноября 2026

Без взлома: мошенники научились получать доступ к аккаунтам через «доверенные» коды
12 ноября 2026

Главный архитектор Псковской области стал гостем программы «Минкульт». Главное
12 ноября 2026

Дождь, мокрый снег и гололедица ожидаются в Псковской области 13 ноября
12 ноября 2026

«Не вместо детей, а вместе с детьми»: Юлия Колбасова и Мария Тучак рассказали о воспитании, мотивации и наставниках
12 ноября 2026

В Псковской области подвели промежуточные итоги проекта «Клуб друзей»
12 ноября 2026

Гран-при «Мини-мисс Россия»: как великолучанка Мирослава Иванова добилась такого успеха

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...