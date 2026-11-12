Великолукскую школу № 9 капитально отремонтируют в 2027 году

15:32, 12 ноября 2026, ПАИ

Оказать содействие в вопросе проведения капитального ремонта здания школы № 9 в Великих Луках попросила губернатора Псковской области Михаила Ведерникова местная жительница в ходе личного приёма граждан сегодня, 12 ноября. Приём состоялся по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает корреспондент ПАИ.

Обращаясь к главе региона, Наталья Шарикова отметила, что ежегодно силами администрации города, педагогического коллектива и родителей в школе проводился косметический ремонт, однако капремонта здания с момента его постройки в 1950 году не было.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин рассказал, что по инициативе муниципальной администрации школа была включена в заявку на проведение комплексных процедур федерального проекта по модернизации школьной системы образования в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«На 2027 год школа № 9 Великих Лук вошла в перечень тех школ, которые будут поставлены на капитальный ремонт за счёт федерального финансирования. Мы выиграли конкурсную процедуру и сейчас готовим проектно-сметную документацию для выхода на торги», – сказал он.

По словам главы администрации Великих Лук Андрея Беляева, объём средств на капремонт школы составляет около 133 миллионов рублей. «Мы планируем в декабре объявить конкурс, чтобы сразу после зимних каникул приступить к ремонту. По контракту работы должны завершить до 30 ноября 2027 года, чтобы оставалось время на приёмку», – отметил он.

Михаил Ведерников поручил министру образования держать ремонт школы под личным контролем.