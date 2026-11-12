Более 50 млн рублей выделили на капремонт детсада «Золотой петушок» в Усвятах

15:48, 12 ноября 2026, ПАИ

Вопрос проведения капитального ремонта здания детского сада «Золотой петушок» в Усвятах рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента России сегодня, 12 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Обращаясь к главе региона, местная жительница Татьяна Емельянова отметила, что детский сад был построен в 1986 году, и с тех пор здание ни разу капитально не ремонтировали. «Необходимо отремонтировать кровлю, стены и потолки детсада. Проводимые в саду текущие ремонты не решают проблему. Прошу помочь с организацией проведения капремонта нашего детсада. Это в первую очередь необходимо для обеспечения безопасности наших деток и воспитателей», – подчеркнула она.

Глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров добавил, что в 2024 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла положительное заключение государственной экспертизы. В 2024 году в адрес министерства образования Псковской области была направлена заявка на включение детского сада в программу для участия в отборе на предоставление субсидий.

«Министерство образования наше мероприятие по капитальному ремонту включило в программу по предоставлению субсидий. Между министерством образования Псковской области и администрацией Усвятского муниципального округа в 2025 году было заключено соглашение о предоставлении субсидий на капитальный ремонт, общая сумма составляет 56 миллионов на сам ремонт, и ещё четыре миллиона на обеспечение», – рассказал глава округа.

Михаил Ведерников поручил министерству и администрации округа держать капремонт детсада под личным контролем.