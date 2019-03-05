В Госдуме предложили снизить ставку налога на имущество на базе кадастровой стоимости

23:00, 06 марта 2019, ПАИ

Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается установить в 2019-2021 годах предельный уровень ставки по налогу на имущество организаций, базой для исчисления которого является кадастровая стоимость имущества, в размере 1,5% (вместо 2%). Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента, сообщает ТАСС.

По данным ФНС, субъектами РФ налоговая ставка установлена в диапазоне от 0,5% до 2%. В 2019 году только 19 субъектов РФ установили данный показатель менее 2% (в 2018 году - 26 субъектов РФ).

«Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) обращаются в правительства субъектов с просьбой о снижении ставки налога на имущество. Например, представители МСП города Москвы обращались к правительству города с просьбой сохранить ставку налога на имущество на прежнем уровне (1,5%), объясняя это в первую очередь повышением ставки НДС с 18% до 20%. Увеличение налоговой нагрузки вынуждает бизнес оптимизировать затраты (включая расходы на фонд оплаты труда)», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

При условии, что все субъекты РФ установят ставку налога на имущество организаций в 1,5%, выпадающие доходы субъектов оцениваются в 11 млрд рублей в 2019 году, в 17 млрд рублей в 2020 году и в 23 млрд рублей в 2021 году.

«При этом выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ будут компенсированы дополнительными налоговыми поступлениями в связи с предполагаемым ростом налогооблагаемой базы. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность компенсации из средств резервного фонда правительства РФ», - указывает автор документа.