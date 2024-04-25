Опытом работы с инвесторами в Псковском районе поделилась Наталья Фёдорова на форуме «Инвест-Импульс»

21:21, 25 апреля 2024, ПАИ

​Опытом работы с инвесторами в Псковском районе поделилась глава района Наталья Фёдорова на форуме «Инвест-Импульс», который прошёл в Пскове сегодня, 25 апреля. Об этом сообщила Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

Выступление главы Псковского района было посвящено историям успеха реализации инвестиционных проектов на территории Псковского района.

«В нашем муниципалитете успешно работают инвесторы в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, строительства, добычи полезных ископаемых и других. У нас наработана практика заключения с компаниями, которые приходят работать на нашу территорию, инвестиционных соглашений. В них прописывается не только ответственность инвестора в рамках своей деятельности, но и определённые социальные обязательства. Нередко инвесторы становятся нашими партнёрами в различных социальных проектах и проектах благоустройства территорий», – говорится в сообщении.

Наталья Фёдорова также отметила, что для любого муниципалитета работа с инвесторами, их привлечение на территорию означает развитие: новые производства дают рабочие места и налоги, социальное партнёрство, благоустройство, уверенность людей в завтрашнем дне.