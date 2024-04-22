Доходность инвестиций в недвижимость в Пскове составляет 10%

12:12, 22 апреля 2024, ПАИ

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года в Пскове составила 10%. Тот же показатель без учета сдачи недвижимости в аренду составил 6,8%. В результате Псков расположился на 68-м месте (из 100) в списке российских городов. Таковы данные рейтинга, составленного РИА Новости.

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в недвижимость является Норильск, где в 2021-2023 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести почти 29% годовых. Такой результат стал возможен из-за достаточно быстрого удорожания квартир в этом северном промышленном городе. Немного меньше доходность инвестиций в недвижимость в Горно-Алтайске. В этом городе доходность за три года составила 23,9%. На третьей строчке разместился Таганрог, который показал схожий результат (+23,8%).

Также в десятку лидеров вошли: Челябинск (+22,2%), Владикавказ (+21,6%), Салехард (+21,2%), Магадан (+21,2%), Магнитогорск (+20,7%), Чебоксары (+19,9%) и Махачкала (+19,3%). Во всех городах-лидерах квартиры очень заметно дорожали в 2022-2023 годах.

В среднем по 100 крупнейшим городам доходность от сдачи в аренду составила примерно 4% годовых (за вычетом НДФЛ, других обязательных платежей и с поправкой на инфляцию). При этом в семи городах доходность от сдачи в аренду была в последние годы больше 5%. В частности, согласно исследованию, в Норильске доходность от сдачи жилья составляла 8,3% (аренда растет вслед за ростом цен на квадратные метры), что является самой большой средней доходностью. Также высокая арендная доходность наблюдалась в Салехарде, в Магадане, в Биробиджане, в Нарьян-Маре, в Комсомольске-на-Амуре и в Нижневартовске.