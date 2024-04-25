Инвестиционный потенциал региона обсуждают на форуме «Инвест – Импульс» в Пскове

11:15, 25 апреля 2024, ПАИ

Форум «Инвест – Импульс» проходит в Пскове в четверг, 25 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

С приветственным словом к гостям форума обратился председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

«Для нас это очень важное мероприятие. Правительство всегда заинтересовано в получении обратной связи от нашего бизнеса, от инвесторов. Нам хочется понимать, правильным ли мы идём путём, всё ли мы делаем, чтобы вам было комфортно вести бизнес, достаточно ли мы привлекаем ресурсов, чтобы вам было удобно», – отметил он.

Андрей Михеев также заметил, что ожидаемым итогом мероприятия станет обратная связь, которая поможет выявить необходимость усиления поддержки для развития инвестиционных проектов.

«Зачастую инвестиционные возможности Псковской области воспринимаются как усилия, которые мы направляем на наших внешних инвесторов. Но цель сегодняшнего мероприятия – показать, что те условия, которые мы создаём, применяются и используются субъектами бизнеса, которые работают у нас в регионе. Значительное число проектов реализуется собственно вами при нашей поддержке», – подчеркнул он.

Кроме того, выступая с докладом об инвестиционном потенциале региона, Андрей Михеев рассказал о востребованных направлениях экономики, а также преференциях, которые возможны для инвесторов.

Среди преимуществ для развития бизнеса в Псковской области он назвал расположение региона, удобную логистику, развитую инфраструктуру, а также поддержку инвестиционных проектов со стороны региональной власти.

Также к гостям обратилась генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

«Для нас очень важен наш внутренний инвестор, потому что, как мы зачастую видим, он более мобилен при принятии решений и готов инвестировать в несколько направлений. Сегодня также призываю вас посмотреть на те ниши, в которые вы до этого не заглядывали», – подчеркнула она.