Хранить данные с камер видеонаблюдения обязала прокуратура опочецкий центр образования

09:32, 07 марта 2019, ПАИ

Прокуратура обнаружила, что в структурных подразделениях Центра образования Опочецкого района установленные системы видеонаблюдения не обеспечивают непрерывного наблюдения за состоянием обстановки на всей территории указанных образовательных учреждений, в связи с чем имеется необходимость дооснащения системы жестким диском для хранения данных в течение 30 дней. Такие нарушения были выявлены в Глубоковской средней школе, Краснооктябрьской средней школе, Теребенской средней школе, Макушинской средней школе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В этой связи прокурор Опочецкого района обратился в районный суд с иском Центру образования об обязании выполнить мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности образовательных учреждений, безопасных условий воспитания и обучения детей, а именно оборудовать структурные подразделения системой видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки внутри и снаружи здания школ, архивирование и хранение данных в течение 30 дней.

Требования прокурора суд удовлетворил, на Центр образования Опочецкого района возложены соответствующие обязанности.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.