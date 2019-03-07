Стартовал открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области

12:32, 07 марта 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о проведении открытого конкурса проектов музыки к гимну Псковской области. Он продлится до 15 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Основой музыки гимна является текст гимна Псковской области, указанный в проекте закона Псковской области «О гимне Псковской области» принятого в первом чтении, согласно постановлению Псковского областного Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года.

Участники должны представить на конкурс аудио-запись на СD (флеш-накопителе) или в виде ссылки на интернет-ресурси компьютерный набор нотного текста. Аудио-запись должна представлять собой песню: вокальное (хоровое) исполнение с музыкальным сопровождением. К конкурсному проекту композитор (композиторы) прилагает краткие сведения о своем творчестве и опыте в создании музыкальных произведений различных жанров.

С положением о конкурсе на разработку музыкальной редакции официального символа Псковской области — гимна Псковской области можно ознакомиться здесь>>>. С техническим заданием здесь>>>. С текстом гимна Псковской области здесь>>>.

Конкурсные проекты можно направлять на почтовый адрес Комитета по культуре Псковской области — 180001, Псков, улица Некрасова, 23; на электронную почту symbol@pskov.ru; непосредственно в Комитет по культуре Псковской области по адресу: Псков, улица Конная, 2, 4 этаж, кабинет 403.