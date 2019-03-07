Первые выпускники Псковского колледжа искусств 2019 года получили дипломы

17:50, 07 марта 2019, ПАИ

5 марта первые выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 2019 года получили дипломы. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в конце февраля прошла государственная итоговая аттестация выпускников заочной формы обучения специальностей «Социально-культурная деятельность» и «Библиотековедение». По сложившейся в колледже традиции государственная экзаменационная комиссия отметила сертификатами лучшие дипломные работы.

На специальности «Библиотековедение» это работа Ирины Сиваковой об особенностях создания доступной среды для слабовидящих и тотально слепых людей, Натальи Мельниковой о деятельности современной сельской библиотеки по сохранению и возрождению культурных традиций, Юлии Степановой об особенностях и механизмах управления библиотечным фондом в современных условиях.

Среди выпускников специальности «Социально-культурная деятельность» лучшими названы работы Марии Марковой «Организация и проведение шоу-маркетинга «Час высокой моды» в рамках РR-мероприятия» и Анны Плотниковой «Организация и проведение флешмоба, посвящённого Дню памяти погибших в Великой Отечественной войне».

Отметим, что все выпускники продолжат свою деятельность в районных, городских Домах культуры, городском культурном центре, районных библиотеках.