Международный женский день встречают в Псковском филиале академии ФСИН
Накануне Международного женского дня в Псковском филиале академии ФСИН России состоялось праздничное мероприятие, посвященное 8 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.
В актовом зале начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин поздравил с праздником женщин и пожелал им здоровья, благополучия и весеннего настроения.
После объявления приказа о поощрении ряда сотрудников и присвоении им квалификационных званий состоялось торжественное награждение победителей и призеров соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.
Мероприятие завершилось концертом с творческими номерами сотрудников Псковского филиала академии и гостями праздника.