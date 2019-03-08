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Общество

63 нарушения земельного законодательства выявил псковский Росреестр в феврале

Управление Росреестра по Псковской области в феврале провело 95 проверок земельных участков в регионе, в ходе которых выявило и зафиксировало 63 нарушения собственниками земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельных участков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок выданы 49 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 38 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 327 тысяч рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Ликвидированы 25 нарушений.

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