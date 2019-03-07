Роструд оштрафовал «Псковинтур» за нарушение сроков прохождения водителями психиатрического освидетельствования
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Псковинтур», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе плановой проверки соблюдения трудового законодательства было установлено, что работодатель допустил к исполнению трудовых обязанностей водителей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования, а психиатрическое освидетельствование указанные работники прошли позднее установленного срока.
Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа, добавили в инспекции.