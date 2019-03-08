В Санкт-Петербурге феминистки газовым баллончиком выгнали из своего кафе мужчин с цветами

11:46, 08 марта 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге из фем-кафе «Симона» прогнали с помощью перцового баллончика группу мужчин, которые пришли поздравить посетительниц. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Пятый канал»

Отмечается, что в кафе, куда владельцы разрешают входить только женщинам, вошли семь парней с цветами и попытались поздравить присутствующих дам с наступающим 8 марта.

«Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать: «Поздравляю», — цитирует телеканал сотрудниц «Симоны».

Девушкам удалось выпроводить посетителей, только распылив в их сторону перцовый баллончик.

По словам сотрудниц заведения, визитеры сорвали подготовку к празднованию Международного женского дня.