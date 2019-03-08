Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года

14:56, 08 марта 2019, ПАИ

Все населенные пункты Псковской области, через которые проходят федеральные трассы, будут оснащены уличным освещением до 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, лидера межрегионального общественного движения «Убитые дороги», участника общественно-делового совета по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Александра Васильева.

«Все населенные пункты, которые у нас располагаются вдоль федеральных трасс, они будут освещены до 2020 года. В настоящий момент ведутся активные работы, специалисты «Росавтодора» делают мачты линий электропередач для освещения. Активисты «Убитых дорог» в прошлом году давали свои предложения по поводу освещения, и мест, которые нужно осветить на трассах, они будут учтены», - сказал Александр Васильев.

Он добавил, что освещены все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы Псков - Санкт-Петербург. «А вот юг области, там, где проходит трасса М-9, еще предстоит поработать. Там появилось много освещенных участков, но есть еще Пустошкинский, Невельский районы - это то, где населенные пункты будут освещаться», - отметил Александр Васильев.

В Псковской области расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в России. При этом около 2 тысяч деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

Напомним, что летом 2018 года вдоль дорог Порхова энергетики установили первые 50 энергоэффективных светильников. Реализация этого проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством госкорпорации «Ростех». Глава региона и гендиректор компании «Швабе» (входит в Ростех) Алексей Патрикеев на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает внедрение энергосберегающих технологий в городское уличное освещение.