0
11:32
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
11:10
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
10:20
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
09:47
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
09:14
Выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён с 8 марта
09:00
Международный женский день отмечается сегодня
23:00
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
Еще новости
Общество

Все деревни Псковской области вдоль федеральных трасс осветят до 2020 года

Все населенные пункты Псковской области, через которые проходят федеральные трассы, будут оснащены уличным освещением до 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, лидера межрегионального общественного движения «Убитые дороги», участника общественно-делового совета по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» Александра Васильева.

«Все населенные пункты, которые у нас располагаются вдоль федеральных трасс, они будут освещены до 2020 года. В настоящий момент ведутся активные работы, специалисты «Росавтодора» делают мачты линий электропередач для освещения. Активисты «Убитых дорог» в прошлом году давали свои предложения по поводу освещения, и мест, которые нужно осветить на трассах, они будут учтены», - сказал Александр Васильев.

Он добавил, что освещены все населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы Псков - Санкт-Петербург. «А вот юг области, там, где проходит трасса М-9, еще предстоит поработать. Там появилось много освещенных участков, но есть еще Пустошкинский, Невельский районы - это то, где населенные пункты будут освещаться», - отметил Александр Васильев.

В Псковской области расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в России. При этом около 2 тысяч деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

Напомним, что летом 2018 года вдоль дорог Порхова энергетики установили первые 50 энергоэффективных светильников. Реализация этого проекта осуществляется в рамках договоренности о сотрудничестве, достигнутой между губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и руководством госкорпорации «Ростех». Глава региона и гендиректор компании «Швабе» (входит в Ростех) Алексей Патрикеев на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году подписали соглашение о сотрудничестве, которое, в частности, предусматривает внедрение энергосберегающих технологий в городское уличное освещение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
08 марта 2019
Александр Котов: Женщины достойны слов восхищения все 365 дней в году
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
08 марта 2019
Глава Великих Лук: Женщины наполняют этот мир красотой и гармонией, согревают его душевным теплом
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
08 марта 2019
Иван Цецерский поздравил псковичек с Международным женским днем
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
08 марта 2019
Михаил Ведерников поздравил жительниц Псковской области с 8 марта
Выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён с 8 марта
08 марта 2019
Выход на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер запрещён с 8 марта
Международный женский день отмечается сегодня
08 марта 2019
Международный женский день отмечается сегодня
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
07 марта 2019
Паскаль Вайер встретилась со стипендиатами ассоциации «Маленькие сердца» в Пскове
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области
07 марта 2019
«Красавицу в погонах» выбирают в Псковской области

Идет загрузка...