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Общество

Не стирать белье советует сегодня народный календарь

Сегодня, 9 марта, по народному календарю наступил Иванов день — это, по церковному календарю, день обретения главы Иоанна Предтечи. Об этом сообщает портал calend.ru.

Иоанн, известный также как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим его пришествие. Он жил в пустыне аскетом, проповедовал крещение среди иудеев, крестил в водах Иордана самого Спасителя. Иоанна обезглавили из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.

Иоанну Предтече наши предки молились об избавлении от головной боли. Также у него просили о здоровье детей, о защите посевов, о плодородии.

Праздник обретения главы Иоанна считается днем, когда птицы обретают гнезда — то есть начинают их строить. Крестьяне помогают им в этом: поправляют старые скворечники в садах, сооружают новые.

Женщины в этот день не стирали белье, чтобы птицы не испугались и не улетели обратно. Кстати, подмечали: если птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным. Многолетние наблюдения показывали, что своевременный прилет птиц сулит хороший урожай. Если вдруг в Иванов день запоет синица — это к теплу; однако если поет она протяжно и жалобно — значит, голодна. В этом случае пичужке старились помочь, устраивали кормушки. Увидеть жаворонка или аиста в этот день считалось хорошей приметой.

Также смотрели и на погоду. «Если день по снегу, — говорил люди, — то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому». Снег на Обретение говорил и о том, что Пасха будет холодной.

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