Новые авиационные двигатели на замену импортным создадут в России

16:31, 09 марта 2019, ПАИ

В России создадут малоразмерный турбовальный двигатель (ТВД) ВК-800, который предназначен для замены зарубежных аналогов. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего конструктора проекта Виталия Логинова, новый двигатель разрабатывают на «Уральском заводе гражданской авиации» и в «ОДК-Климов», а самолет, оснащенный этим двигателем, сертифицируют уже в следующем году.

Также сообщается, что серийное производство двигателя начнут сразу же после получения сертификата. Сборкой будет заниматься научно-производственный центр «Лопатки. Компрессоры. Турбины» под Волоколамском в Московской области.

Эксперты подчеркнули, что основным преимущества ВК-800 может стать взлетная мощность в 900 лошадиных сил, а также высокая экономичность: удельный расход топлива составляет лишь 0,243 килограммов на лошадиную силу, что меньше, чем у иностранных аналогов.