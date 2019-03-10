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Полиция продолжает розыск псковича с улицы Советской Армии

Уголовный розыск УМВД России по городу Пскову продолжает розыск Валерия Аркадьевича Кадрова — жителя областного центра 1969 года рождения, с которым утратили связь его родственники.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, родственники в последний раз видели пропавшего в мае 2015 года по месту его проживания в доме на улице Советской Армии. С тех пор Валерий Кадров на контакты с родственниками не выходит.

Приметы: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, размер обуви 42-43.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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