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В Эфиопии разбился самолет со 157 людьми на борту

Сегодня, 10 марта, в Эфиопии в районе города Дэбрэ-Зэйт потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс Аддис-Абеба — Найроби. Как сообщает RT, о катастрофе в Twitter сообщил офис премьер-министра страны Абия Ахмеда Али.

Сообщается, что на борту самолёта находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося, на место катастрофы выехали представители экстренных служб.

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