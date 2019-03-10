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Общество

Илон Маск отреагировал на новость в Twitter российским мемом

Знаменитый предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX и Tesla, отреагировал российским мемом на сообщение в Twitter о том, что во время фестиваля SXSW слово «инновационность» прозвучало 650 тысяч раз.

Как сообщает Gazeta.ru, в ответ Маск опубликовал популярную в российском рунете фотографию, которой саркастически комментируют псевдоинновации: на ней изображен мужчина в солцезащитных очках, надевший на шею стульчак от унитаза в качестве подставки для большой бутылки пива.

 

 

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