Режим повышенной готовности отменен в «Псковэнерго»

09:44, 11 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 11 марта, с 8:00 в связи с нормализацией погодных условий на территории Псковской области и отсутствием аварийных отключений, связанных с усилением ветра или иными неблагоприятными метеоявлениями, в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» отменен режим повышенной готовности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В настоящее время электросетевой комплекс предприятия функционирует в штатном режиме.

Для потребителей региона работает телефон «горячей линии» «Псковэнерго» (8112) 597-999, единый телефон МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52, портал https://светлаястрана.рф/.