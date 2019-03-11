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Общество

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» проходит в Псковской области

С 11 марта в Псковской области стартовала Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Она пройдёт до 22 марта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Акция будет направлена на привлечение широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации, поступающей от граждан, разъяснение вопросов, связанных с лечением и реабилитацией наркозависимых, а также оказание им психологической и медицинской помощи.

Полиция призывает жителей области проявить бдительность и принять активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков. «Если вы готовы оказать содействие органам внутренних дел в выявлении и пресечении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - обращайтесь в УМВД России по Псковской области или территориальные органы МВД России на районном уровне. Ни одно ваше обращение не останется без внимания. При этом конфиденциальность гарантируется», - отметили в полиции.

УМВД России по Псковской области напоминает о круглосуточном функционировании «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

«Телефон доверия» УМВД - (8112) 59-22-33.

«Круглосуточный телефон ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.

Телефон дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49.

Сообщения можно также отправлять на интернет-сайт УМВД России по Псковской области.

«Помните, что ваша своевременная и достоверная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, ваших родных и близких», - подчеркнули в полиции.

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