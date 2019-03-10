Призовые места заняли великолучане в первенстве Псковской области по плаванию

10:22, 11 марта 2019, ПАИ

Спортсмены из Великих Лук заняли шестнадцать призовых мест в открытом первенстве Псковской области по плаванию, которое проходило в Пскове с 5 по 8 марта. Как сообщается на сайте sport60.ru, первенство проходило среди юниоров 2001-2002 годов рождения, юношей 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, юниорок 2002-2004 годов рождения, девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.

Так, Алёна Савунова завоевала первое место на дистанции 50 метров вольным стилем; третье место на дистанции 100 метров в комплексном плавании и второе место на дистанции 50 метров баттерфляем.

Никита Снетков занял второе место на дистанции 200 метров в комплексном плавании, первое место на дистанции 50 метров брассом; первое место на дистанции 100 метров в комплексном плавании; первое место на дистанции 100 метров брассом, третье место на дистанции 50 метров баттерфляем, второе место на дистанции 50 метров на спине.

Анастасия Дунаева оказалась второй на дистанции 200 метров в комплексном плавании; второй — на дистанции 50 метров брассом, первой — на дистанции 100 метров баттерфляем, первой — на дистанции 100 метров в комплексном плавании, первой — на дистанции 100 метров вольным стилем, и первой — на дистанции 50 метров баттерфляем.

«Все спортсмены молодцы, отлично выступили. Тренеру сделали отличный подарок на 8 марта. Идём вперёд и не останавливаемся», - отметила воспитанница великолукской спортивной школы «Олимпия» Марина Тихонова.