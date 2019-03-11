Научно-технический центр по изучению полимеров появится в Псковской области

15:00, 11 марта 2019, ПАИ

В Псковской области к 2023 году появится Научно-технический центр по изучению полимерных материалов. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора ООО «Псковский завод «Титан-полимер» Германа Петрушко, он будет создан крупнейшим резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино», компанией «Титан-Полимер», в сотрудничестве с Псковским государственным университетом.

По словам Германа Петрушко, на 2022-2023 годы запланировано создание центра по изучению материалов на основе полиэтилентерефталата и центра новых полимеров, куда будет закуплено лабораторное исследовательское оборудование.

Он отметил, что работа будет организована совместно с Псковским государственным университетом. «Студенты будут работать в лаборатории по научным направлениям, в любой момент они могут пользоваться лабораторией, разработки будут внедряться на предприятии, так как у нас есть возможность выпускать партии в ограниченном количестве. Это то, о чем мечтают многие научные работники - чтобы у них был доступ к производственному циклу. То есть можно создавать опытные образцы и тут же их исследовать, смотреть, где ошибка, делать работу над ошибками», - приводит издание слова директора завода.

Герман Петрушко подчеркнул, что подобный научный центр будет иметь статус «открытого доступа» для любого института или научного центра.

«Он имеет очень серьезное будущее. И Виктор Керницкий [кандидат технических наук, эксперт в области полимеров, президент Ассоциации производителей полиэтилентерефталата (2013-2017 годы) - ПАИ] приезжал, который также будет работать в этой лаборатории. Надеемся, он будет ее консультировать, создаст студенческую научную группу», - заключил Герман Петрушко.

ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.