Более 80 представителей ФСИН из разных регионов России начали обучение в Пскове

18:05, 11 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 11 марта, в Псковском филиале Академии ФСИН РФ для 83 представителей УФСИН России по Псковской, Новгородской, Смоленской, Липецкой областям и Республике Карелия началось профессиональное обучение. Об этом псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

Все обучающиеся – это граждане, впервые принятые на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава. В течение месяца им предстоит изучение теоретических дисциплин, прохождение физической, строевой и огневой подготовки, освоение правил оказания первой медицинской помощи и основ делопроизводства.

На организационном собрании, которое состоялось с участием руководства Псковского филиала академии, слушателям разъяснили порядок обучения и проживания в образовательной организации.