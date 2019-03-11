0
19:41
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
17:42
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
16:40
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
16:29
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
16:23
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
16:10
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
15:34
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Более 80 представителей ФСИН из разных регионов России начали обучение в Пскове

Сегодня, 11 марта, в Псковском филиале Академии ФСИН РФ для 83 представителей УФСИН России по Псковской, Новгородской, Смоленской, Липецкой областям и Республике Карелия началось профессиональное обучение. Об этом псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе филиала.

Все обучающиеся – это граждане, впервые принятые на службу в УИС на должности рядового и младшего начальствующего состава. В течение месяца им предстоит изучение теоретических дисциплин, прохождение физической, строевой и огневой подготовки, освоение правил оказания первой медицинской помощи и основ делопроизводства.

На организационном собрании, которое состоялось с участием руководства Псковского филиала академии, слушателям разъяснили порядок обучения и проживания в образовательной организации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
11 марта 2019
Фотоловушка Полистовского заповедника засняла лосей
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
11 марта 2019
Более 250 детей примут участие в зональном этапе фестиваля «Мы из будущего» в Пушкинских Горах
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
11 марта 2019
Отпевание Владимира Шураева состоится 13 марта в храме в деревне Писковичи
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
11 марта 2019
Организацию свадебного торжества «под ключ» представит отель Old Estate на выставке «Свадьба EXPO»
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
11 марта 2019
Михаил Ведерников занял четвертую строчку в медиарейтинге губернаторов СЗФО в феврале
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
11 марта 2019
Стейки из мраморной говядины могут попробовать псковичи в ресторане «Филей»
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
11 марта 2019
Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл Михаил Ведерников
30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году
11 марта 2019
30-е место заняла Псковская область в рейтинге регионов по реализации проекта «Формирование городской среды» в 2018 году

Идет загрузка...