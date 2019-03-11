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Общество

«Горячую линию» по работе коллекторов проведут 12 марта псковские судебные приставы

12 марта в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области пройдёт «горячая линия» по вопросам деятельности организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, «горячая линия» будет работать с 14:00 до 17:00 по телефону 699-043.

Жители области и представители организаций смогут задать все интересующие их вопросы по работе коллекторских агентств. Отвечать на них будет  специалист из отдела правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Псковской области.

Всем обратившимся, работник ведомства даст разъяснения о законности методов работы данных агентств, а также, что делать при неправомерных действиях со стороны лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности, расскажет, как правильно составить жалобу на коллекторов, какие документы необходимы при написании соответствующего обращения.

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