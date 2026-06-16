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Общество

«Огненные картины войны» зажгут в Псковской области в День памяти и скорби

Международная акция «Огненные картины войны» пройдёт в Пскове и Великих Луках. Огненные полотна в День памяти и скорби создадут с помощью тысяч зажжённых свечей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: ПАИ

В Пскове акция пройдёт в Финском парке у Советского (Троицкого) моста 21 июня в 20:30. В Великих Луках жителей и гостей города ждут на площади Александра Матросова у Вечного огня 21 июня в 21:00.

Напомним, ежегодно 22 июня в России отмечают День памяти и скорби. В 2026 году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.

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