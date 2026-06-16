Всего 230 экскурсоводов в Псковской области прошли аттестацию

16:58, 16 июня 2026, ПАИ

Всего 230 экскурсоводов в Псковской области прошли аттестацию, сообщила министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Конечно, остались люди, которые не прошли аттестацию, потому что в некогда существовавшем реестре было больше тысячи гидов. Случаи, когда люди ведут экскурсии без аттестации, пока ещё есть. Но мы стараемся не применять никакие санкции, а объяснять, что аттестация всё же нужна», – отметила министр.

Также Марина Егорова рассказала о работе по сокращению кадрового голода в сфере туризма. В частности, в апреле прошёл первый обучающий курс для горничных. 19 горничных получили аттестаты и уже выполняют свои обязанности. Также не так давно прошёл семинар для администраторов и горничных. По его итогам 20 администраторов и пять горничных получили аттестаты. «Мы стараемся, чтобы в сфере туризма региона работали квалифицированные кадры», – подчеркнула Марина Егорова.

Также состоялась профориентационная экскурсия для школьников. В Псков приезжали ребята из Островского района. Им рассказывали не только о достопримечательностях, но и о работе гостиниц. «У детей было полное погружение в отрасль. Надеюсь, кто-то из них выберет для себя в качестве работы сферу туризма», – заключила Марина Егорова.