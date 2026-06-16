Псковички представили регион на юбилейном форуме «ШУМ» в Калининградской области

17:14, 16 июня 2026, ПАИ

Студентки из Псковской области Ольга Шершнева и Елена Бордюкова приняли участие в V Всероссийском молодёжном образовательном форуме «ШУМ», который проходил в Калининградской области, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Мероприятие объединило 1500 молодых медиаспециалистов, журналистов и создателей контента со всей России и из-за рубежа.

В этом году программа включала пять образовательных направлений. Наставником программы «ШУМ. Производство» выступил режиссёр, сценарист и продюсер Олег Трофим, известный по фильмам «Майор Гром» и «Лёд».

Елена Бордюкова вошла в число лучших молодых медиаспециалистов страны и стала участницей направления «Производство» – образовательной программы, реализованной совместно с компанией VK. В течение 4 дней интенсивной работы она осваивала полный цикл создания медиапроектов: от разработки идеи и визуальной концепции до производства и презентации готовых решений.

«Я приобрела много новых прикладных знаний, справилась с заданием для заказчиков VK, а ещё встретила невероятно отзывчивых людей. Программы были продуманы до мелочей, и это создавало атмосферу, в которой хочется работать и творить», – поделилась Елена.

Ольга Шершнева также стала участницей юбилейного форума на направлении «Производство», выбрав трек «ИИ и креативные технологии». Она отметила, что самой большой ценностью форума для неё стали люди: «Ребята из разных уголков нашей огромной страны за несколько дней стали настоящей командой. Вместе мы учились, искали решения, делились опытом и поддерживали друг друга. Именно такие встречи делают форум по-настоящему особенным. С форума я увожу не только новые знания и профессиональные навыки, но и вдохновение, яркие эмоции, полезные контакты и уверенность в том, что впереди ещё много интересных проектов и возможностей».

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуется Росмолодёжью.